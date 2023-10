Dette : Fitch maintient la note AA- de la France et la perspective stable

L’agence de notation Fitch a maintenu la note de la dette française à AA-, six mois après l’avoir rétrogradée, ainsi que la perspective, jugée stable, selon un communiqué publié vendredi.

S & P attendu le 1er décembre« Le projet de budget pour 2024 et le programme pluriannuel envisagent seulement une réduction limitée du déficit budgétaire, de 4,9 % en 2023 à 4,4 % en 2024 », relève l’agence de notation qui ajoute s’attendre pour sa part à un déficit public de 4,6 % en 2024, du fait d’une « estimation plus faible (que celle du gouvernement) de la croissance » et du « risque que des économies (…) ne...

