Dette: Fitch maintient la note «AA-» de la France et la perspective stable

Si la France peut se targuer d'avoir « une économie importante, riche et diversifiée, des institutions fortes et efficaces et une stabilité macrofinancière (...

) ses finances publiques, et en particulier son important niveau d'endettement, constituent un point faible dans sa notation », a relevé l'agence. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a pris « acte de la décision de Fitch » dans une déclaration à l'AFP, se disant « totalement déterminé à rétablir les finances publiques de la France ».

