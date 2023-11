« Détruire le mythe de Marseille grec », Gabriel Chakra en a fait la quête et l’enquête de sa vie. Journaliste pendant quarante ans au Méridional (journal disparu en 1997), l’octogénaire a consacré vingt ans de sa retraite à réunir les éléments nécessaires à son ambition, ponctuée par la publication de Marseille Phénicienne (éditions Maïa).

L’auteur y soutient que la fondation de Marseille serait l’œuvre des Phéniciens, peuple originaire du Liban actuel, et se situerait « entre celle de Rome (-753 avant av. J.-C.) et Carthage (-820) », là où l’historiographie la place vers -600, affirmant qu’elle a été bâtie par les Grecs arrivés de Phocée, l’actuelle Turquie.Voilà donc de quoi vieillir de deux siècles Marseille, changer ses origines culturelles et raviver « une idée qui ressurgit de temps en temps », sourit Jean-Philippe Sourisseau, professeur d’archéologie à l’université d’Aix-Marseille, spécialiste de la colonisation grecque en Méditerranée occidental





