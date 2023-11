Destruction des coursives et transformation d'Étouvie : face aux habitants inquiets, la SIP et les pouvoirs pu

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

ACTUFR: Booder en one man show, en mai 2024 à Fougères | La Chronique RépublicaineNouvelle affiche pour 213 Productions, à Fougères : l'humoriste Booder est de retour…et tout y passe.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: JO de Paris 2024: le gouvernement table sur 400.000 spectateurs pour la cérémonie d'ouvertureINFO RMC - Le chiffre était secret depuis plusieurs mois. La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, qui aura lieu le 26 juillet 2024 sur la Seine, connaît sa jauge. Cet événement historique que l'on promet 'grandiose' devrait se dérouler avec un nombre important de spectateurs, même si ce...

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

LAMARSWEB: Le Off d’Avignon 2024 amputé d’une semaineLe Off du festival de théâtre est déplacé du 3 au 21 juillet et raccourci d’une semaine pour s’adapter aux contraintes sécuritaires de Paris 2024. La décision, rendue vendredi 27 octobre, ne fait pas l’unanimité.

La source: lamarsweb | Lire la suite ⮕

BFMTV: JO de Paris 2024: Roubaix compte profiter de l'événementVIDÉO - Plusieurs équipements sont prêts à Roubaix, pour accueillir des délégations étrangères des JO de Paris 2024. La ville compte profiter de l'événement.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Île-de-France: des événements annulés pendant les JO 2024VIDÉO - Les forains de la Foire du Trône ne pourront notamment s'installer qu'un mois au lieu de deux en raison d'un camp d'hébergement provisoire pour accueillir des militaires dans le cadre des JO. Les forains s'inquiètent désormais de le maintien même de l'événement, car un seul mois de foire est trop...

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: Les clients de La Banque Postale vont voir leurs frais bancaires augmenter en 2024Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕