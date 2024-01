Destruction d'un véhicule à la fourrière : est-ce possible ?

« Mon véhicule est resté 30 jours à la fourrière et elle m’indique que la préfecture a demandé la destruction du véhicule. Est-ce possible ? », Stationnement gênant ou dangereux, défaut de contrôles techniques ou entrave à la circulation… Les causes d’enlèvement d’un véhicule par la fourrière sont multiples. Et il est parfois difficile d’avouer la faute commise. Au bout d’un certain temps à la fourrière, votre véhicule est exposé à plusieurs risques.

Dans quels cas mon véhicule peut-il être détruit par la fourrière ? Une réforme en janvier 2021, a considérablement diminué les délais de stockage de voiture à la fourrière. Avant, ils étaient d’un mois. Désormais, ils sont de 15 jours, à partir de l’enlèvement. En revanche, dans le cas où un véhicule est considéré en mauvais état, le délai s’abaisse à 10 jours à compter de la mise en demeure (Au-delà de ces délais, la voiture est déclarée comme abandonnée et elle peut être vendue ou détruite si sa valeur est faibl





OuestFrance » / 🏆 60. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les plastiques et les contaminants dans les alimentsLes plastiques peuvent être sources de contaminants dans les aliments en raison des substances chimiques qu'ils contiennent. Des réglementations existent pour contrôler l'utilisation de ces substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les caractéristiques des CancersDécouvrez les traits de personnalité des Cancers et leur attachement à la vie domestique.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

Quelle est la Rolex la moins chère ?Découvrez quelle est la Rolex la moins chère et les tarifs des montres Rolex en 2023.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Les bonnes résolutions du Nouvel An : comment les rendre efficaces et bénéfiques pour notre bien-êtreUne psychologue explique comment rendre les bonnes résolutions du Nouvel An efficaces et bénéfiques pour notre bien-être.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Quels sont les 20 films les plus attendus de 2024 ?Si le cru cinématographique 2023 était excellent, le cru 2024 pourrait être encore meilleur. Certains des films les plus attendus de l'année ont été retardés à cause de la grève à Hollywood, d'autres se dévoilent au compte-gouttes. On fait le point sur les sorties brûlantes des prochains mois, sur petits et grands écrans.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »