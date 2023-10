Déstockage massif chez Castorama : dépêchez-vous, des milliers d’articles profitent d’offres inratables

Castorama lance une opération de déstockage massif sur toutes les catégories de la maison et du bricolage.

Plus de 1 300 produits sont à des prix abordables, et ce, jusqu’à épuisement des stocks. Pour agencer votre salle de bain, l’enseigne propose jusqu’à 70 % de remise sur les meubles et caissons. Votre chambre ou votre salon a besoin de nouveaux rangements ? Les gammes Atomia et Mixxit bénéficient de réductions pouvant atteindre 50 %. Retrouvez également des centaines de luminaires et d’objets de décoration à prix réduit.

Déstockage Cdiscount : à moins de 100 euros, ces 3 bons plans électroménager sont inratablesCdiscount organise une opération déstockage électroménager sur son site. Pendant quelques heures, un grand nombre d’appareils de grandes marques d’occasion sont affichés à prix réduits. Présentation de 3 bons plans déstockage électroménager à saisir dès maintenant sur le site de vente en ligne. Lire la suite ⮕

Nouvelles offres Emma : c’est le Black Friday avant l’heure dès ce vendrediPour un meilleur sommeil, ne ratez pas les offres de lancement du Black Friday : les ensembles de literie sont à des prix inratables. Lire la suite ⮕

Offrez-vous un sommeil de rêve avec ces 3 accessoires de lit inratables chez CdiscountLes accessoires de lit sont indispensables pour des nuits récupératrices. Sur Cdiscount, vous pouvez retrouver un grand nombre d’éléments de literies à moindre coût. Présentation de 3 accessoires de lit en promotion chez l’e-commerçant français. Lire la suite ⮕

Déstockage Cdiscount : à moins de 100 euros, ces 3 bons plans électroménager sont inratablesCdiscount organise une opération déstockage électroménager sur son site. Pendant quelques heures, un grand nombre d’appareils de grandes marques d’occasion sont affichés à prix réduits. Présentation de 3 bons plans déstockage électroménager à saisir dès maintenant sur le site de vente en ligne. Lire la suite ⮕

Ce chauffage d'appoint profite d'une belle remise à l'occasion du retour du froidSi vous ne voulez pas avoir froid cet hiver, c’est le moment de vous procurer ce chauffage d’appoint en promotion chez Cdiscount pendant quelques jours. Lire la suite ⮕