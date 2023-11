Désinformation: comment vérifier l'origine d'une photo avec la nouvelle fonction de Google?

Google veut lutter contre la désinformation, et cela passe bien évidemment aussi par les images. Le moteur de recherche a donc intégré, le 25 octobre, une nouvelle fonction dans les résultats de recherche d'images, qui permet de contextualiser un résultat. Trois critères seront désormais visibles pour tous les utilisateurs, que Google a détaillés dans un billet de blog.

Les métadonnées représentent par exemple la date, le lieu ou encore l'appareil photo utilisé pour réaliser une image. Elles peuvent également indiquer si celle-ci a été réalisée par une intelligence artificielle, un critère indispensable pour lutter contre la désinformation.

Avis Google Workspace (novembre 2023) : la stratégie cloud de Google tient-elle la route ?Alors que l'on entame le mois de novembre sur les chapeaux de roues, faisons le point sur les meilleures suites bureautiques disponibles sur le marché. Simples d'utilisation, ces programmes sont des incontournables, et ce, que l'on soit dans un contexte professionnel ou autre. Lire la suite ⮕

L'IA générative de Google Photos arrive sur les Pixel 8 et 8 ProDécouvrez Magic Editor, l'outil basé sur l'intelligence artificielle qui permet de modifier automatiquement vos photos sur les Pixel 8 et 8 Pro. Une manipulation simple à réaliser avec Google Photos. Lire la suite ⮕

Google investit 500 millions de dollars dans le robot intelligent ClaudeAnthropic, société concurrente dans l'IA, reçoit un financement de Google de 500 millions de dollars, avec une promesse d'ajouter 1,5 milliards de dollars à l'avenir. C'est le dernier d'une série de financements chez Anthropic, qui a également reçu des fonds de Google et Amazon. Lire la suite ⮕

Promotion exceptionnelle sur le Google Pixel 7a chez RakutenNe manquez pas la nouvelle promotion de Rakuten sur le Google Pixel 7a. Ce smartphone de dernière génération est encore récent sur le marché de la téléphonie mobile. Rakuten vous offre plus de 100 euros de remise sur ce Google Pixel 7a que vous trouverez à 399,99 euros au lieu de 509 euros. Il est compatible avec la livraison gratuite à domicile et le site vous offre 40 euros supplémentaires quand vous rejoignez le Club R. Ce smartphone Google en promotion est de couleur « noir charbon » avec une capacité de stockage de 128 Go et une mémoire vive (RAM) de 8 Go. Il est vendu neuf et scellé dans sa boîte d’origine avec une garantie de 24 mois. En le commandant maintenant chez Rakuten, vous pouvez le recevoir en 3 à 5 jours chez vous.Le Google Pixel 7a est doté d’un écran de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il vous offre une expérience visuelle riche et immersive qui vous fait apprécier votre visionnage de contenus. Côté photo, il est équipé d'un double capteur arrière de 64 et 13 mégapixels. Profitez de plusieurs fonctionnalités pour optimiser vos clichés, notamment la Gomme Magique qui permet d’effacer les éléments indésirables en arrière-plan. Grâce à son autonomie de 24 heures, vous pouvez l’utiliser toute la journée sans avoir à le charger. Il tourne sous Android, ce qui le rend simple d’utilisation avec une interface intuitive et un accès à une multitude d'applications Lire la suite ⮕

Chromecast 4K : une box portable avec Google TV à prix réduit sur AmazonLe Chromecast 4K avec Google TV est une vraie box portable dans la lignée du Fire TV Stick d’Amazon, fourni avec une télécommande et doté du système Google TV. Disponible actuellement sur Amazon au prix de 59,68 euros, c’est une très bonne option pour profiter de toutes vos séries ou films, ou connecter une TV HD trop ancienne pour intégrer un système Smart TV. Lire la suite ⮕

Jouer à des jeux Android sur PC avec Google Play GamesGoogle Play Games intègre de nouvelles fonctionnalités pour jouer à des jeux Android sur PC, avec le support des écrans 4K et la compatibilité avec plusieurs types de manettes de jeux de console. Lire la suite ⮕