Désarmement d’ETA : deux visions s’opposent au tribunal de Paris

Le visage de Jean-Noël « Txetx » Etcheverry rougit. Une révolte perce dans sa voix. Les plaies sont encore à vif. La procureure Aurélie Valente, qui soutient l’accusation de désarmement clandestin de Louhossoa, affirme que cette action a permis à ETA de protéger ses militants. Pour Matthias Fekl, ministre de l’Intérieur de mars à mai 2017, le désarmement d’ETA est « un grand pas dans l’histoire du Pays basque ».

Le procès des deux militants pacifistes impliqués dans l’opération de désarmement clandestin de Louhossoa a débuté au tribunal de Paris. Jean-Noël « Txetx » Etcheverry déclare qu'il referait cette action s'il le fallait

Désarmement d’ETA : le procès des Artisans de la paix de Louhossoa a commencéJean-Noël « Txetx » Etcheverry et Béatrice Molle comparaissent depuis 13 h 30, ce mardi 2 avril. Un rassemblement de soutien s’est tenu devant le tribunal de Paris

Désarmement d’ETA : « On a pris nos responsabilités », les militants pacifistes jugés à Paris témoignentLes 2 et 3 avril, Jean-Noël « Txetx » Etcheverry et Béatrice Molle seront jugés à Paris pour détention et transport d’armes en lien avec une entreprise terroriste. En 2016, ils ont pris part au démantèlement clandestin d’un arsenal d’ETA

