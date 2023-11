Des vents dépassant les 160km/h attendus ce jeudi, la tempête Ciaran s'abat sur la France

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninTempête Ciarán: "Il faut féliciter tous les développements informatiques qui nous permettent d'avoir des modèles de prévision de qualité" (Steven Tual, Météorologue à Météo-Bretagne)

BFMTV: 'La tempête Ciaran sera aux abords de la France ce mercredi soir', indique Météo FranceVIDÉO - Météo France organise ce mardi une conférence de presse sur la tempête Ciaran, qui va frapper violemment l’ouest de la France à partir de ce mercredi soir.

BFMTV: Des transports perturbés en Île-de-France à cause de la tempête CiaranÎle-de-France Mobilités (IDFM) prévoit des perturbations dans les prochains jours sur le réseau ferroviaire francilien en raison du passage de la tempête Ciaran. Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h sont attendues dans la région.

LEPARISIEN_75: Tempête Ciarán : faut-il craindre des perturbations en Île-de-France ?Concernant d’abord la côte nord-ouest du pays, la tempête Ciáran aura des conséquences jusqu’en Île-de-France où de fortes rafales sont attendues, particulièrement sur l’ouest de la région. Des perturbations sont prévues dans les transports.

BFMTV: Île-de-France: les conseils des autorités face à l'arrivée de la tempête CiaranVIDÉO - Les conseils des autorités en Île-de-France face à l'arrivée de la tempête Ciaran. Il est demandé aux habitants de limiter les déplacements.

OUESTFRANCE: Des rafales de vent exceptionnelles et des records battus en Finistère, lors de la tempête CiaranLe Finistère est durement touché par la tempête Ciaran, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023. Des rafales de vent très puissantes sont enregistrées dans le département. Des records sont battus, notamment à Brest et Quimper.

ACTUFR: Tempête Ciaran : la Ville des Sables-d'Olonne annonce des mesures de préventionAlors que la tempête Ciaran approche sur la côte sablaise, la mairie des Sables-d'Olonne annonce quelques mesures de prévention à compter de mercredi soir.

