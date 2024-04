Des vacances inoubliables avec Center Parcs

Center Parcs vous propose de passer des vacances inoubliables dans l’un de ses nombreux domaines, en pleine nature. Quel que soit le domaine choisi, vous séjournerez au cœur d’un environnement calme et ressourçant, et vous aurez le choix entre de nombreuses activités en extérieur. Par exemple, vous pourrez aller à la rencontre d’un apiculteur, et vous promener dans les parcs ou les forêts pour découvrir la biodiversité locale.

Center Parcs est aussi réputé pour son AquaMundo, avec des bains à remous, des piscines, une rivière sauvage et plusieurs toboggans, pour le plus grand bonheur des enfants de 7 à 77 ans. Pendant vos vacances à Center Parcs, vous profiterez aussi des terrains de pétanque, des fermes pédagogiques, des voies vertes ou encore des animations gratuites pour tout le monde. Alors, tenté ? Réservez vite votre séjour Center Parcs avec l’offre Séjour de Printemps, qui vous propose jusqu’à -25 % de réductio

