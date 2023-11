Des usagers perplexes devant des consommations énigmatiques sur l'application EDF & Moi après la tempête Ciaran

Des usagers vivant dans les Côtes-d’Armor se trouvent perplexes devant des consommations affichées sur l'application EDF & Moi, après la tempête Ciaran, ciblant encore une fois le fameux compteur Linky. Dans les Côtes-d’Armor, la tempête Ciaran a temporairement laissé de nombreux foyers sans électricité.

Des usagers du compteur Linky ont néanmoins découvert des sommes énigmatiques sur la période d'interruption, en consultant l'application, qui permet de consulter sa consommation d'électricité au jour le jour. Les services d'EDF ont apporté plusieurs explications pour justifier ce que les abonnés considèrent être une anomalie. À Lanvollon, une petite commune bretonne, une famille a constaté depuis son application EDF & Moi une consommation d'un centime d'euro par heure pendant la coupure d'électricité due à la tempête Ciaran. Forcément, cela interpelle, lorsque vous êtes privé de courant

:

