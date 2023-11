Des travées vides lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Eric Ciotti

C’est toujours ce que redoute le plus un showman : des travées vides. Pourquoi mon public ne serait-il plus au rendez-vous ? Lundi soir, Emmanuel Macron apprend par une indiscrétion qu’Eric Ciotti ne veut pas honorer l’invitation à la nouvelle rencontre autour du président, vendredi. Le patron de LR ne l’a pas encore annoncé, mais c’est vrai. Du coup, le chef de l’Etat le fait appeler pour vérifier.

Mardi matin, c’est le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, qui tente de dissuader Eric Ciotti de boycotter. En vain. Une salle hostile, ça se retourne ; une salle désertée, ça vous laisse sans voix. Emmanuel Macron adore les face-à-face dès lors qu’il en est la vedette : hier, le grand débat, en 2019, devant ces maires venus avec leurs questions pointues et repartis avec des réponses exhaustives (on se souvient des longues explications présidentielles sur le sort d’une maternité à Bernay dans l’Eure) ; aujourd’hui les rencontres de Saint-Denis avec les chefs de parti, qui gravitent forcément autour de lu

:

EUROPE1: Les rencontres de Saint-Denis : Éric Ciotti se retireLe président des Républicains, Éric Ciotti, se retire des prochaines rencontres de Saint-Denis avec Emmanuel Macron et les chefs des partis représentés au Parlement, rejoignant ainsi les défections de plusieurs opposants.

La source: Europe1 | Lire la suite »

LESECHOS: Eric Ciotti refuse de participer à la prochaine rencontre de Saint-DenisLe président des Républicains, Eric Ciotti , annonce son refus de participer à la prochaine rencontre de Saint-Denis organisée par Emmanuel Macron . Cette rencontre est déjà boudée par LFI et le PS. Ciotti justifie sa décision par l'absence du président de la République à la manifestation contre l'antisémitisme.

La source: LesEchos | Lire la suite »

20MİNUTES: Emmanuel Macron au chevet des sinistrés des intempéries dans le Pas-de-CalaisLe président de la République, Emmanuel Macron , s’est rendu au chevet des habitants de Saint-Omer et de Blendecques, touchés par les intempéries dans le Pas-de-Calais. Il a réaffirmé le soutien de la Nation et promis des aides par millions.

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais : nouvelles alertes et soutien d'Emmanuel MacronLe Pas-de-Calais, déjà meurtri par plusieurs jours de pluies, de crues et d’inondations dévastatrices, a connu de nouvelles inondations ce mardi après quelques jours d’accalmie. Plusieurs cours d’eau repartent à la hausse. Les établissements scolaires de 279 communes du département, soit 388 établissements au total, vont rouvrir progressivement à partir de mercredi. Le président Emmanuel Macron s’est rendu à Saint-Omer puis à Blendecques pour exprimer son soutien aux sinistrés, qui sont plus de 10 000.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LESECHOS: Emmanuel Macron en Suisse pour relancer les négociations avec l'UELe président français Emmanuel Macron se rend en Suisse pour soutenir les efforts de Berne visant à relancer les négociations avec l'Union européenne.

La source: LesEchos | Lire la suite »

LACROİX: Les responsables des cultes reçus par Emmanuel Macron à l'ÉlyséeAu lendemain de la marche contre l’antisémitisme qui a mobilisé près de 182 000 personnes dans toute la France, les responsables des cultes ont été reçus par Emmanuel Macron lundi 13 novembre à l’Élysée, dans la matinée.

La source: LaCroix | Lire la suite »