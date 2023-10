Et qui pourraient être déterminants en finale de Coupe du monde contre les All Blacks samedi (21 heures).

Dillyn Leyds décrypte le jeu de Sud-Africains très performants, à l'image de Kurt-Lee Arendse (ici contre l'Angleterre en demi-finales). (F. Faugère, A. Martin/L'Equipe)« Des talents incroyables », Dillyn Leyds analyse le jeu du triangle arrière (Kolbe, Arendse, Willemse) des Springboks

Et qui pourraient être déterminants en finale de Coupe du monde contre les All Blacks samedi (21 heures).Des Springboks, finalistes de la Coupe du monde, on entend surtout parler de la puissance de leur pack, de la particularité de leur banc ou des stratagèmes de Rassie Erasmus. Mais les Sud-Africains peuvent aussi compter sur un triangle arrière talentueux et spectaculaire. Un trio que l'ailier de La Rochelle Dillyn Leyds (31 ans) connaît parfaitement. headtopics.com

