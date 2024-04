Des sciences sur TikTok

📆 02/04/2024 19:24:00

📰 lobs ⏱ Reading Time:

17 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 27%

Publisher: 94%

Technologie Nouvelles

Alors que la réforme du lycée aurait conduit à une chute massive des inscriptions dans les disciplines scientifiques (qui touche particulièrement les filles, nous apprend The Conversation), la plateforme chinoise aux 21,4 millions d’utilisateurs hexagonaux détient-elle la martingale pour inverser la tendance ? A voir. A la fin du mois d’avril, TikTok lancera en France un nouveau fil de contenus baptisée Stem, pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Son objectif ? Pousser du contenu éducatif (vérifié par Common Sense Networks et Poynter Institute) sur ces thématiques, avec même une mise en avant par défaut sur l’application des moins de 18 ans. Si l’effet sur la jeunesse est le même que celui obtenu par le #Booktok en matière de lecture, on applaudit des deux mains

Sciences, Tiktok, Éducation, Jeunesse, Contenu Éducatif