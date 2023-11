Zhang Youxia et Sergueï Choïgou ont plus ou moins clairement pointé du doigt les États-Unis lors de leurs interventions respectives.Le général chinois Zhang Youxia a notamment dit s’inquiéter de l’influence de « certains pays » sur le reste du monde, semblant adresser une critique voilée aux États-Unis, à l’occasion d’un forum sur la défense à Pékin.

S’exprimant en ouverture de la conférence, le général Zhang Youxia, vice-président de la Commission militaire centrale, a dit s’inquiéter de l’influence de « certains pays » sur le reste du monde, semblant ainsi adresser. « Dans le monde d’aujourd’hui, les points chauds se succèdent. La douleur de la guerre, du chaos et de l’agitation, ainsi que la perte de vies humaines, se manifestent constamment », a déclaré le général.

Chine et États-Unis : entre rivalité et tentative d'apaisement, le difficile équilibre de deux puissances Ces derniers mois, Pékin et Washington ont renoué le dialogue avec une succession de visites de hauts responsables américains, mais les relations bilatérales sont toujours tendues, avec de nombreux sujets de discorde« Certains pays, par crainte que le monde puisse se stabiliser, créent délibérément des problèmes, s'immiscent dans des questions régionales, s'ingèrent dans les affaires internes d'autres pays et fomentent des...

Mais le général a également indiqué que Pékin souhaite améliorer les communications entre armées avec Washington, avec qui les tensions ont grimpé autour de la mer de Chine du Sud - un territoire disputé - et de Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire.

La Chine a refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine et cherche à se positionner comme une partie neutre dans le conflit, tout en offrant à Moscou une assistance diplomatique et financière vitale.

