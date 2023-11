Des rafales de vent exceptionnelles et des records battus en Finistère, lors de la tempête Ciaran

« Les rafales de vent sont exceptionnelles sur la Bretagne, et de nombreux records absolus sont battus. On relève, sur la dernière heure , 193 km/h à Plougonvelin, 171 km/h à Lanvéoc, 163 km/h à Landivisiau, 156 km/h à Brest, 148 km/h à Lorient, 147 km/h à Quimper. »

La tempête est déjà considérée comme historique. À cette heure-ci, il est encore impossible de mesurer l’ampleur des dégâts dans le Finistère.Tempête Ciaran : des records mensuels de vents battus, trois départements en vigilance rouge

Les vents violents de la tempête Ciaran ont commencé à déferler sur l’Ouest, avec un pic attendu dans la nuit de ce mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Les rafales devraient atteindre jusqu’à 180 km/h sur les côtes bretonnes et celles de la Manche et des records mensuels de vent ont été battus. La vigilance rouge s'est activée à minuit dans le Finistère, avant de s'é...

