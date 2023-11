Des rafales à 150 km/h : pourquoi la tempête Ciaran s’annonce exceptionnelle

C’est une dépression embryonnaire actuellement au-dessus du nord-est des États-Unis qui devrait devenir une « bombe », entre le mercredi 1ᵉʳ et le jeudi 2 novembre 2023 sur l’ouest de la France.

La tempête Ciaran, nommée ce dimanche par le Met Office, en Angleterre, devrait conduire ces prochaines heures Météo France à multiplier les vigilances orange, voire rouge, sur les départements de l’Ouest.Des vents à plus de 140km/h sont à craindre sur les côtes du Finistère, des Côtes-d’Armor, de l’Ille-et-Vilaine, de la Manche ou encore du Calvados d’après les modèles météo, unanimes depuis quelques heures.

Pour le moment, le centre de cette dépression se situerait au sud de l’Angleterre. Son positionnement exact déterminera si les vents extrêmement violents rentreront dans les terres. Les modèles anticipent des rafales de vent de secteur sud-ouest à plus de 140km/h sur les côtes et sans doute entre 100 et 120 km/h sur une vaste zone recouvrant la Bretagne, la Normandie, les Pays-de-la-Loire, et les Hauts-de-France. headtopics.com

« Ce qu’il faut savoir, c’est que les vents sont les plus forts au sud et à l’ouest du centre de la dépression donc la Bretagne et la Normandie seront évidemment très impactées », détaille le météorologue et fondateur du site meteo-villes Guillaume Séchet, qui entrevoit déjà « de nombreux arbres déracinés ». EN IMAGES.

Des vents dépassant les 200km/h avaient été enregistrés en Bretagne et Normandie, tuant 15 personnes en France et 19 en Angleterre. Le centre de la tempête Ciaran est néanmoins un (petit) peu plus éloigné des côtes françaises à ce stade. headtopics.com

