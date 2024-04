Des prisonniers de l'Etat de New York demandent à sortir pour observer l'éclipse solaire

Six prisonniers de l'Etat de New York ont demandé à la justice américaine d'intervenir pour autoriser leurs geôliers à les laisser sortir dans une cour pour observer l'éclipse solaire lundi, sans quoi leur liberté religieuse serait selon eux bafouée.

Dans l'après-midi du lundi 8 avril, une éclipse totale doit traverser l'Amérique du Nord, un évènement rare qui suscite beaucoup d'excitation aux Etats-Unis: hôtels complets depuis des mois, avions commerciaux spéciaux, distribution de lunettes de protection, etc. Et six prisonniers veulent, eux aussi, participer à la fête. "Un événement d'une grande signification religieuse" Face à un refus ferme de l'administration pénitentiaire, ils ont déposé vendredi leur requête auprès de la justice fédérale. "Chacun a exprimé sa forte croyance religieuse selon laquelle l'éclipse de soleil d'avril est un événement religieux qui doit être observé, sur lequel ils doivent s'interroger, afin de pouvoir pratiquer leur foi", relève notamment la plaint

