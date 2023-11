Des premières incrustes à Lagerfeld, «Libé» dépoussière la mode

«on journal» : «On n’avait jamais parlé de mode comme l’ont fait Martine Trittoleno, Farid Chenoune, Maud Molyneux, Michel Cressole, Gérard Lefort. Un mélange de culture, de méchanceté et d’humour vitriol. Je crois que le tonsur la mode a formé une génération non seulement de lecteurs fidèles mais aussi de stylistes et de créateurs.

«Pour nous c’était la récréation, pas notre boulot principal. Il y avait une joie de vivre et d’écrire, sans frein, sans tabous. On a tellement rigolé !» Parler de la mode mais de façon décorsetée, en s’ancrant dans le réel, sans perdre de vue la société : tout un combat.«C’est Michel qui a dit qu’il fallait écrire sur la mode comme on écrivait sur le reste. Le tollé a été général : “C’est un truc de droite !”,Mais on a eu l’appui inconditionnel de Serge July, même s’il n’y connaissait rien.

Le service Société ouvre généreusement ses pages.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIBE: Des bidonvilles à la Marche des Beurs, «Libé» contre le racismeDepuis sa création en 1973, le journal a suivi de près toutes les étapes du combat antiraciste, devenant son porte-voix naturel dans les années 80.

La source: libe | Lire la suite ⮕

LIBE: Des ventes à la découpe au DAL, «Libé» pour le logement pour tousFace à la spéculation et aux expropriations, «Libération» a toujours défendu le droit de chacun à se loger convenablement, dénonçant loyers vertigineux, marchands de sommeil ou réticences face aux HLM.

La source: libe | Lire la suite ⮕

LIBE: Des cartes de séjour à l’église Saint-Bernard, «Libé» avec les sans-papiersLutter contre les expulsions et défendre les processus de régularisation des immigrés installés en France et de leur famille : depuis sa création, le journal poursuit son engagement.

La source: libe | Lire la suite ⮕

LIBE: De Paris-VIII au CPE, «Libé» porte-voix des étudiantsHéritier de 1968, le journal a été le prolongement naturel des luttes universitaires, soutenant les manifs de 1986, 1994 ou 2006 mais aussi les revendications d’une jeunesse aujourd’hui souvent précarisée.

La source: libe | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: À Tokyo, des samouraïs éboueurs luttent contre l’invasion des ordures et la prolifération des ratsDepuis près de vingt ans, les Gomihiroi Samouraï nettoient les rues de la capitale en sensibilisant les habitants. Une gageure au lendemain d’Halloween.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

BFMTV: Mort de Tyler Christopher, acteur des feuilletons 'Hôpital central' et 'Des jours et des vies'Le comédien, qui avait été récompensé d'un Daytime Emmy Award, a succombé subitement à une crise cardiaque cette semaine. Il avait 50 ans.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕