Des plateaux de fruits et légumes vendus à des prix exorbitants au Canada

Au Canada, une jeune femme a posté une vidéo sur TikTok montrant des plateaux de fruits et légumes vendus près de 45 dollars. Celle-ci a ensuite été largement relayées par des internautes scandalisés sur le réseau social chinois. Une vidéo de plateaux de fruits et légumes, vendus à des prix très élevés au Canada, est devenue virale sur TikTok.

Alors qu'elle faisait ses courses dans un supermarché «Metro» à Ottawa, Nikita Cekay a trouvé un plateau de fruits et légumes prédécoupés pesant seulement 2,7kg et vendu à près de 45 dollars (environ 42 euros). @nikitacekay what is going on original sound - Nikita Cekay Abasourdie, la jeune femme de 24 ans a aussitôt voulu rendre public sa trouvaille : «Suis-je folle de penser que c'est vraiment très cher ? C’est dingue» peut-on l’entendre dire dans une vidéo, posant sa main sur l'un de ces plateaux pour en montrer la taille. Les internautes ont ensuite vivement réagi à la vidéo, qui comptabilise désormais plus de 91

