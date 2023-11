Des 'phénomènes météorologiques extrêmes' frappent de plus en plus durement l'agriculture

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninLa pépite : Waro développe une solution pour mesurer et réduire l'impact environnemental des produits textiles et d'ameublement - 02/11

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEQUIPE: Sébastien Grosjean, nouveau coach d'Arthur Fils : « Ça vient d'Arthur qui m'a appelé »Sébastien Grosjean, l'ancien capitaine de Coupe Davis désormais nouveau coach d'Arthur Fils avec Sergi Bruguera, explique la genèse de cette nouvelle association.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: Des jeux vidéo et des consoles saisis par la justice vont être vendus aux enchèresRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

BFMTV: Mort de Tyler Christopher, acteur des feuilletons 'Hôpital central' et 'Des jours et des vies'Le comédien, qui avait été récompensé d'un Daytime Emmy Award, a succombé subitement à une crise cardiaque cette semaine. Il avait 50 ans.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: À Tokyo, des samouraïs éboueurs luttent contre l’invasion des ordures et la prolifération des ratsDepuis près de vingt ans, les Gomihiroi Samouraï nettoient les rues de la capitale en sensibilisant les habitants. Une gageure au lendemain d’Halloween.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Salon du chocolat et des saveurs : le rendez-vous annuel des gourmands et des gourmetsLe Lion’s club Niort doyen se mobilise pour la 8e édition de son Salon du chocolat et des saveurs. Un événement organisé les 4 et 5 novembre 2023, à l’espace Tartalin à Aiffres.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LEHUFFPOST: Halloween 2023 avec des enfants : les conseils des autorités à destination des parentsCostume et maquillage de votre enfant, sécurité sur la route… Voici quelques précautions à prendre avant de vous lancer dans du porte-à-porte ce 31 octobre.

La source: LeHuffPost | Lire la suite ⮕