Des panneaux phoniques se détachent de la verrière d'une piscine à Agen

Aux environs de 13 h 30, aujourd’hui, quatre panneaux phoniques soutenus par un câble en inox se sont décrochés de la verrière sans toutefois chuter. Aucun blessé n’est à déplorer. Par mesure de sécurité , cet incident a néanmoins entraîné l’ évacuation des bassins et la fermeture immédiate de la piscine. Les panneaux ont été démontés dans l’après-midi par les équipes techniques de l’Agglomération d’Agen.

Annulation du championnat régional de natation « Nos services travaillent actuellement à identifier les causes de cet incident et à réaliser un diagnostic, explique l’Agglo dans un communiqué. « Par précaution et afin de procéder à l’évaluation complète de la situation, la piscine restera fermée au public jusqu’à lundi soir. La sécurité et le bien-être de nos usagers étant notre priorité absolue, nous tenons à assurer à chacun d’eux que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir une baignade parfaitement sécurisé

Piscine Panneaux Phoniques Détachement Sécurité Évacuation Fermeture

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des sénateurs Les Républicains veulent interdire les transitions de genre chez les mineurs, des associations cLes auteurs d'un rapport tout juste remis au Sénat comptent déposer 'prochainement' une proposition de loi qui empêcherait notamment d'accéder aux bloqueurs de puberté, aux traitements hormonaux et aux chirurgies de réassignation avant 18 ans.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

Des contrôleurs SNCF et RATP toucheraient des primes sur les amendes réglées par les usagersAu début du mois de mars, le passager d’un TGV Inouï s’était vu verbaliser à hauteur de 270 euros pour avoir échangé sa place de seconde classe avec un autre voyageur, détenteur d’un billet de première classe. Selon Le Parisien, cet «excès de zèle» des chefs de bord ne doit rien au hasard : les contrôleurs de la SNCF, de même que ceux de la RATP, toucheraient des intéressements, voire des primes sur les amendes réglées par les usagers.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Grâce au « Davos des banlieues », les grands patrons vont-ils aider les petits entrepreneurs des quartiers ?L’association Quartiers d’affaires organise en septembre prochain à Paris la première édition du « Davos des banlieues » pour convaincre les grands groupes d’investir plus dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et inciter les entrepreneurs de ces secteurs à les solliciter pour se développer.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

À Marseille, des collectes des Restos du Cœur dans les crèches pour les petitsPour venir en aide aux plus de 1 000 enfants accueillis par les Restos du Cœur à Marseille, l’association et la mairie ont organisé une grande collecte dans les crèches municipales, du 25 au 29 mars.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Colère des agriculteurs : après les panneaux retournés, des lignes rouges tracées devant des exploitationsDes agriculteurs du Lot-et-Garonne tracent des lignes rouges à l’entrée de leurs exploitations, dénonçant les fréquentes visites de contrôle de l’État. L’initiative a été relayée par d’autres départements.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Voici les destinations à l'étranger les plus prisées des Lillois pour les vacances de PâquesQuels pays et villes les Lillois qui ont prévu de voyager ont-ils plébiscité pour les vacances de Pâques ? Skycanner a fourni les classements des destinations les plus prisées !

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »