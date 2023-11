Des «nouveaux pauvres» au «président des riches», «Libé» contre les inégalités

Et qui auront irradié à toutes les époques et dans toutes les rubriques, tant la promesse originelle du journal était de lutter contre la domination des «puissants». Les premiers numéros defourmillent ainsi quotidiennement de papiers sur les conflits sociaux ou la hausse des prix. Et dès le 2 juin 1973, les inégalités sont dénoncées de manière frontale.

«Le poids de la fiscalité n’est pas réparti sur les citoyens selon leurs possibilités. L’inégalité devant l’impôt n’est pas un mot en l’air. Ces impôts dont les riches ne s’acquittent pas, ce sont les travailleurs et les plus démunis qui les payent pour eux !»

Le ton était était donné et sera celui de toutes les années 70. Mais l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand change la donne. Le journal nouvelle génération narre le branle-bas de combat de la finance et des banquiers face à ce qu’ils considèrent comme une menace. Très vite, l’impôt sur la fortune cristallise les débats : c’est l’heure de la création de l’IGF (l’ancêtre de l’ISF)... headtopics.com

Si les sujets de la pauvreté ou de la richesse sont régulièrement abordés par la suite, il prendront une dimension particulière sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy puis avec l’arrivée à l’Elysée d’Emmanuel Macron.avec l’instauration du revenu de solidarité active (RSA), en remplacement du RMI.

Au-delà des débats politiques, le sujet s’invite sous différentes facettes : grande richesse et extrême pauvreté sont des réalités à propos desquelles les chiffres sont édifiants.qui se veut un pendant du seuil de pauvreté. Ou comment le sujet des inégalités – et la réponse à lui apporter – reste aussi brûlant, cinquante ans après. headtopics.com

Des luttes locales à Porto Alegre, «Libé» avec l’altermondialisme«Un autre monde possible» : le mantra des années 2000 a résonné de façon naturelle avec un journal fondé pour combattre les inégalités, accompagnant les mobilisations de la société civile contre les ravages de l’ultracapitalisme. Lire la suite ⮕

De Lip aux ubérisés, «Libé» au cœur des luttes sociales«Donner la parole au peuple» : l’engagement pris par le journal lors de sa fondation en 1973 a pris mille formes mais n’a jamais été perdu de vue, relayant depuis cinquante ans les grèves et les conflits du travail. Lire la suite ⮕

