Des missiles nord-coréens détruisent les infrastructures ukrainiennes

Des missiles nord-coréens sont-ils en train de détruire les infrastructures ukrainiennes ? C’est ce qu’indique un rapport de l’armée sud-coréenne qui a été diffusé par le journal The Korea Herald. La dictature communiste aurait livré des missiles balistiques à courte portée, ainsi que des obus d'artillerie et des roquettes à Moscou, pour soutenir son offensive sur le territoire ukrainien.

C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine lancée en février 2022 que Séoul révèle avec certitude de telles informations.«La Corée du Sud a identifié des signes de fourniture de missiles balistiques à courte portée par le régime de Kim Jong-un à la Russie sur la base d'informations provenant de diverses sources. Nous surveillons le transport potentiel de missiles balistiques à courte portée par train et par avion, car ces modes de transport sont considérés comme les plus probables, a précisé un haut responsable militaire sous le couvert de l'anonymat lorsque The Korea Herald lui a demandé si Séoul disposait de preuves de tels transfert

RFI: Le souvenir des victimes des purges et des goulags en RussieDans un pays où on accélère le retour des statues de Staline dans l’espace public, où on réécrit les manuels d’histoire avec l’objectif affiché de montrer le dirigeant soviétique sous un jour « positif », le souvenir des victimes des purges et des goulags est une flamme de plus en plus petite que les descendants tentent malgré tout de préserver. Reportage à Moscou et Saint-Pétersbourg.

RFI

LE_FİGARO: Guerre en Ukraine : la Russie accuse l'Ukraine d'avoir visé une centrale nucléaireL’attaque n’aurait fait aucun dégât selon Moscou.

Le_Figaro

LESECHOS: Près des deux tiers des Français pour une hausse des tarifs des médecinsPour 64 % des Français, la demande des médecins libéraux d'une hausse d'au moins 5 euros de leurs tarifs est légitime, selon un sondage Elabe pour « Les Echos » et l'Institut Montaigne.

LesEchos

RFI: Washington confirme une livraison de munitions de la Corée du Nord à la RussieLe gouvernement américain confirme la livraison de munitions provenant de la Corée du Nord à la Russie , suscitant des inquiétudes quant à la prolifération des armes dans la région.

RFI

MİDİLİBRE: L'Ukraine participe à des pourparlers de paix à Malte sans la RussieDes conseillers à la sécurité nationale d'environ 65 pays étaient réunis à Malte ce week-end afin de discuter du plan de paix pour l'Ukraine proposé par Volodymyr Zelensky. Ces pourparlers se sont faits sans la présence de la Russie .

Midilibre

SUDOUEST: Guerre en Ukraine : la Russie « exécute des soldats » qui refusent d’obéir aux ordres selon WashingtonLa Maison-Blanche affirme jeudi que l’armée russe exécute ses propres soldats qui battent en retraite devant les combats meurtriers sur le front ukrainien

sudouest