Des milliers de visiteurs ont goûté aux joies d'Halloween cette année à Bernay

encore plus de bonbons !La pluie n'épargnant pas les festivaliers, les organisateurs ont dû prendre certaines décisions. Le 'loup garou' prévu dans les jardins de l'abbaye a hélas été annulé.https://twitter.com/Eveil_Normand/status/1719415708679831794?ref_src=twsrc%5EtfwPar contre, les festivaliers ont eu droit à un accès gratuit au marché des sorcières.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEHUFFPOST: Halloween 2023 avec des enfants : les conseils des autorités à destination des parentsCostume et maquillage de votre enfant, sécurité sur la route… Voici quelques précautions à prendre avant de vous lancer dans du porte-à-porte ce 31 octobre.

La source: LeHuffPost | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Halloween avec la Coloc Drag : du sang, des cris et des paillettes !Mardi soir, pour Halloween, la Coloc Drag, institution poitevine d'artistes queers, a proposé un nouveau Show XXL devant la salle comble du Local. Un spectacle électrisant et frissonnant.

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Halloween avec la Coloc Drag : du sang, des cris et des paillettes !Mardi soir, pour Halloween, la Coloc Drag, institution poitevine d'artistes queers, a proposé un nouveau Show XXL devant la salle comble du Local. Un spectacle électrisant et frissonnant.

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Salon du chocolat et des saveurs : le rendez-vous annuel des gourmands et des gourmetsLe Lion’s club Niort doyen se mobilise pour la 8e édition de son Salon du chocolat et des saveurs. Un événement organisé les 4 et 5 novembre 2023, à l’espace Tartalin à Aiffres.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Coupe du monde en Arabie saoudite : des défenseurs des droits humains demandent « des mesures contraignantes »Les groupes de défense des droits humains souhaitent que la Fifa exige des organisateurs qu’ils respectent les exigences concernant les droits humains

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Mondial de foot: des défenseurs des droits humains exigent « des mesures contraignantes »Des groupes de défense des droits humains ont demandé à la Fifa l’adoption de « mesures contraignantes » dans ce domaine, alors que l’Arabie saoudite est seule en lice depuis mardi pour l’obtention du Mondial-2034 de football.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕