Des milliers de femmes en grève face aux inégalités salariales en Islande

27/10/2023 22:11:00 / La source: TF1

En Islande, des milliers de femmes se sont mises en grève et réunies dans la rue afin de protester contre les inégalités salariales et les violences faites aux femmes dans le pays nordique. Un fait peu commun, et une grève inédite depuis près de 50 ans, lorsque 90% des femmes avaient rejoint le mouvement en octobre 1975.