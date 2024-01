Des milliers d'agriculteurs allemands bloquent le centre de Berlin

Des milliers d'agriculteurs allemands sur leurs tracteurs ont bloqué lundi le centre de Berlin et promis de rester mobilisés tant que le gouvernement d'Olaf Scholz ne renoncera pas à ses projets de suppression d'avantages fiscaux pour leur profession. 'Plus vite le gouvernement allemand proposera une solution pour retirer ses projets d'augmentation d'impôts, plus vite les agriculteurs quitteront la rue', a prévenu le président de la Fédération allemande des agriculteurs, Joachim Rukwied.

Après une semaine de protestation, le monde agricole veut maintenir la pression sur la coalition au pouvoir dans un contexte de mécontentement croissant de la population allemande. Devant la Porte de Brandebourg, des milliers d'agriculteurs ont accueilli avec des huées le ministre des Finances Christian Lindner, le traitant de 'menteur' et lui ordonnant de 'dégager' alors qu'il prenait parole sur un podium. 'Ce gouvernement doit démissionner', affirmait Paul Brzezinski, 73 ans, un producteur de lait basé au sud-est de Berlin, résumant un sentiment qui semblait largement partag





