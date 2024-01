Alors que la nouvelle année amène son lot de bonnes résolutions, et si on prenait des mesures concrètes pour limiter son impact environnemental ? On a demandé à ceux qui s’engagent sur tous les fronts pour limiter le réchauffement climatique (qu’il faut impérativement garder en-deçà du seuil critique de +1,5° selon le GIEC), les gestes clés pour, chacun à son échelle, contribuer à rendre l’avenir plus vertueux, plus respirable, plus sain, pour tous les êtres vivants.

Rosalie Mann, présidente de l’association No More Plastic, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France et Albane Godard, directrice générale de la Fondation Good Planet nous dressent chacun leur top 3 des bonnes résolutions écologiques à prendre, dès maintenant, pour significativement limiter son empreinte environnementale. Comment limiter son impact environnemental ? 1.Faire un « plastic diet » “En bannissant autant que possible les plastiques de catégories 1, 3, 6 et 7. Ce sont les plus toxiques et dangereux pour la santé et l’environnemen





VogueFrance » / 🏆 3. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des cocktails élégants et des secrets au Palm RoyaleL'actrice et mannequin Kaia Gerber participe à une nouvelle série adaptée d'un roman au Palm Royale, le club le plus exclusif au monde. La série rappelle les programmes Succession et The White Lotus et rencontre un grand succès.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Des cours d'empathie dès les prochains jours à l'écoleÀ partir de ce lundi 8 janvier, une expérimentation va se tenir dans quelque 1200 écoles maternelles et élémentaires, selon des informations de BFMTV.com. Objectif: favoriser un rapport apaisé à soi et aux autres, mais aussi permettre d'améliorer la réussite et le climat scolaires.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Le Tournoi des 6 Nations 2024 : les noms des joueurs floqués sur les maillotsLe Tournoi des 6 Nations 2024 sera peut-être celui du tournant. Les six pays européens participants ont pris la décision d’inscrire les noms de leurs joueurs sur leurs maillots lors de la prochaine édition du Tournoi. Est-ce un pas décisif ?

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Baisse du nombre de créations d'entreprises en 2023La chambre de commerce et d’industrie confirme une baisse du nombre de créations d’entreprises en 2023, malgré des chiffres exceptionnels. Les micro-entreprises représentent 11% des établissements enregistrés et 60% des immatriculations en 2022. La création au féminin augmente avec 39% des porteurs de projet accompagnés étant des femmes. Des inquiétudes demeurent pour 2024, notamment celle de la transmission.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Envolée des prix, trois nuitées minimum... Les dérives des hôteliers parisiens épinglées à l’approche des JO 2024Selon l’association UFC-Que Choisir, les établissements de la capitale n’hésiteraient pas à afficher des tarifs exorbitants et des conditions de réservations plus que restrictives lors de la compétition prévue cet été.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Retrait de droits pour les étrangers vivant en FranceDes mesures vont avoir des conséquences graves pour les étrangers vivant en France, provoquant le choc, la tristesse et la colère des immigrés et descendants d’immigrés.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »