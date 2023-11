Altermondialisme, de quoi es-tu le (re)nom ? Ce mouvement planétaire pour un «autre monde possible», slogan du Forum social mondial lancé à partir de 2001 – à Porto Alegre, au Brésil – en opposition aux mantras libéraux du Forum économique mondial – de Davos, en Suisse – est sorti des limbes à l’orée du millénaire.en a épousé, dès ses prémices, l’urgence. Autant que la nécessité.

La tâche ne fut cependant pas toujours facile pour mettre en lumière la force de l’altermondialisme – sans occulter pour autant ses contradictions et ses limites démocratiques. Il a fallu convaincre, à l’intérieur de la rédaction, de l’importance de la couverture des rencontres, sommets, réunions.

«plus grande violation des droits humains et démocratiques dans un pays occidental depuis la Seconde Guerre mondiale».«Notre maison brûle», n’avait pas eu la place qu’elle méritait. headtopics.com

L’intelligence collective, dans un quotidien qui en regorge, a, malgré ces courants contraires, permis de jouer les saumons journalistiques.a ainsi pu couvrir tous les grands sommets alter, ou internationaux de par le monde.

Même s’il paraît aujourd’hui en sommeil médiatique, l’altermondialisme a diffusé. Pollinisé. Jamais la critique de la mondialisation n’avait été aussi puissante, y compris dans le jargon d’une partie des mouvements les plus réactionnaires et populistes, tel le trumpo-bolsonaro-lepénisme. Les idéaux articulés autour des communs portés par des citoyens militants alters font désormais partie d’un socle. headtopics.com

