« Des journées de onze heures trente payées dix » : le personnel de l’Ehpad A Noste d’Onesse-Laharie en grève

« Des journées de onze heures trente payées dix » : le personnel de l’Ehpad A Noste d’Onesse-Laharie en grèveLe personnel de l’Ehpad en grève s’est rassemblé avant de remettre un courrier à la directrice de l’établissementLes revendications du personnel portent sur les salaires.

Le personnel de l’Ehpad A Noste d’Onesse-Laharie est en grève ce lundi 30 octobre. « Les différentiels de salaires entre ceux versés dans d’autres établissements et le nôtre sont devenus trop importants », explique Jenny Llera, l’une des déléguées du personnel de l’Ehpad. « Je gagne 1 950 euros en travaillant deux dimanches par mois, reprend-elle. Nous faisons des journées de onze heures trente et nous sommes payées dix.

Un rassemblement s’est tenu devant l’établissement ce lundi 30 octobre, en présence du maire de la commune Frédéric Pradère et d’une délégation de la CGT. Un courrier a été remis officiellement à la directrice. Et un service minimum a été mis en place pour assurer la sécurité des résidents. headtopics.com

