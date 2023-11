Des jeunes Américains découvrent une lettre de Ben Laden sur TikTok

« Allez lire cette lettre, je suis en pleine crise existentielle », « Elle m’a ouvert les yeux », « Tout ce qu’on a appris sur le Proche-Orient, le 11/9 et le 'terrorisme' était un mensonge ». Dans de multiples vidéos publiées sur TikTok – mais également sur Instagram – de jeunes Américains ont partagé leur stupeur ces derniers jours face à une lettre de 2002 attribuée à Oussama Ben Laden, qui justifiait les attentats du 11 septembre, qui ont fait près de 3.

000 morts, comme une réponse à l’impérialisme des Etats-Unis et à « l’oppression » des musulmans, notamment en Palestine. Une propagande ressortie de son contexte 21 ans plus tard, qui trouve un nouvel écho auprès des milléniaux, en pleine guerre Hamas-Israël.Over the past 24 hours, thousands of TikToks (at least) have been posted where people share how they just read Bin Laden’s infamous 'Letter to America,' in which he explained why he attacked the United States.The TikToks are from people of all ages, races, ethnicities, and

LESECHOS: Les Américains élisent de plus en plus d'Afro-américainsLe Congrès des Etats-Unis n'a jamais compté autant d'élus afro-américains, même si le Sénat est encore à la traîne. Le parti républicain promeut plus souvent des candidats noirs.

MEDİAPART: Plus de 300 Américains ou résidents américains ont été évacués de Gaza, annonce la Maison BlanchePlus de 300 Américains ou résidents américains et membres de leur famille ont été évacués ces derniers jours de la bande de Gaza, bombardée sans relâche par Israël depuis l’attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre, a annoncé dimanche un conseiller de la Maison Blanche.

RFI: Mexique: un sommet des pays latino-américains et d'Amérique centrale sur les migrationsLe Mexique convoque les pays d’Amérique latine pour discuter du problème migratoire sur le continent. La rencontre a lieu dimanche 22 à Palenque, dans l’État du Chiapas au sud du Mexique.

LESECHOS: Guerre Israël-Hamas : des milliardaires américains mettent la pression sur les universitésPlusieurs grandes figures de Wall Street ont menacé de retirer leurs financements aux grandes universités américaines. Ils leur reprochent un manque d'engagement aux côtés d'Israël à la suite de l'attaque du Hamas.

20MİNUTES: Taylor Swift sauve les cinémas américains de la déroute avec « The Eras Tour »La pop star pourrait avoir signé le plus gros démarrage de l’histoire du box-office américain

RFI: Biden plaide devant les Américains pour des milliards d'aides à Israël et l'UkraineLe plaidoyer de Joe Biden en faveur de l’aide américaine à l’Ukraine et à Israël. Pour la deuxième fois seulement de son mandat, Joe Biden s’adressait à ses compatriotes depuis le Bureau ovale à une heure de grande écoute. Un discours annoncé comme majeur par la Maison Blanche.

