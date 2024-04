Des femmes se font passer pour des enquêtrices de la SPA pour voler des animaux de compagnie

Chaque semaine, retrouvez les faits divers qui ont marqué l'Ouest. Deux femmes sont soupçonnées de s’être fait passer pour des enquêtrices de la SPA de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) dans le but de voler des animaux de compagnie au domicile des propriétaires. Selon Sylvie Gauthier, membre de la SPA interrogée par, un premier cas a été signalé il y a quelques mois. Mais ces dernières semaines, de nombreuses plaintes ont été déposées.

« Un monsieur a appelé la SPA parce que deux personnes s’étaient présentées chez sa maman pour lui prélever ses deux chiens. Nous, on n’avait absolument aucune enquête chez », raconte Sylvie Gauthier. Une autre fois, c’est une association qui s’est indignée de voir la SPA intervenir sur un de ses signalements. Mais c’était en réalité les deux femmes, indiquent nos confrères

OuestFrance

