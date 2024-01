Des étudiants se réfugient dans une salle de cours face à l'irruption d'assaillants en Équateur

Des étudiants se réfugient dans une salle de cours et bloquent la porte face à l'irruption apparemment imminente d'assaillants. Ce type de scènes alimentées par des rumeurs et de fausses informations se répandent dans un Équateur terrorisé après le chaos récemment semé par les bandes criminelles.

Une vidéo de la scène tournée dans la principale université de Guayaquil, grand port sur le Pacifique où les gangs sont tout puissants, a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux depuis le 9 janvier et le début d'une crise sécuritaire sans précédent qui a fait au moins 19 morts. Tirs en direct sur un plateau de télévision, gardiens de prison ou policiers pris en otages couteau sous la gorge ou pistolet sur la tempe : l'Equateur a plongé, selon son jeune président Daniel Noboa, 36 ans, dans un 'conflit armé interne'. Moins de deux mois après son entrée en fonction, le chef de l'Etat s'est ainsi engagé dans une confrontation ouverte avec les gangs criminel





