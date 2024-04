Des étudiants juifs de Sciences Po Menton victimes d'antisémitisme?

Des étudiants juifs de Sciences Po Menton ont-ils été victimes d'"attitudes antisémites"? C'est en tout cas ce qu'a dénoncé Christian Estrosi , maire de Nice mais aussi président délégué du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce mercredi 4 avril. Dans une publication sur Threads, l'élu affirme avoir été alerté de ces faits et avoir reçu, dans la soirée, Samuel Lejoyeux, le président de l’Union des étudiants juifs de France.

Christian Estrosi a appelé la direction de l'établissement à "prendre toutes les sanctions disciplinaires contre les auteurs et des mesures de protection pour les victimes", auxquelles il dit apporter son "soutien". En l'absence de sanctions, le maire de Nice affirme que Renaud Muselier et lui-même se réservent "la possibilité" de suspendre le financement de la région à Sciences Po Menton, alors que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, participe au financement de ce campus de Sciences Po Paris dédié à la Méditerranée et au Moyen-Orien

