Des entreprises de construction condamnées pour non-respect de la réglementation

C’est pour beaucoup le projet d’une vie. Un investissement financier à long terme qui peut parfois virer au cauchemar lorsque les particuliers font appel à des entrepreneurs indélicats. L’année dernière dans le Tarn, trois entreprises proposant la construction de maisons individuelles ont été condamnées par les tribunaux d’Albi et de Castres pour non-respect de la réglementation.

Elles avaient "entrepris la construction de maisons individuelles sans avoir assuré la garantie de livraison à prix et délais convenus, et sans avoir fourni à leur client de contrat conforme", souligne le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la DDETSPP du Tarn. "Ces condamnations ont permis aux victimes de faire valoir leurs droits à réparation auprès des entreprises condamnées, notamment dans des situations d’abandon de chantier

