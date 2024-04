Des enregistrements inédits de Marvin Gaye refont surface

Le prince de la soul est mort il y a 40 ans, le 1er avril 1984 à Los Angeles, abattu par son père. Chanteur-auteur-compositeur, Marvin Gaye est à l'origine de 25 albums studios et de nombreuses récompenses. Mais plus de quatre décennies après sa disparition, des enregistrements inédits de l'artiste refont surface, comme le rapporte la BBC. En 1981, Marvin Gaye avait trouvé refuge à Ostende, en Belgique, auprès d'un compositeur, Charles Dumolin.

Ce séjour lui a permis d'enregistrer l'un de ses plus grands succès, Sexual Healing. L'avocat de l'artiste belge annonce que le prince de la soul lui a laissé '30 cassettes avec 66 démos de nouvelles chansons. Certaines d’entre elles sont complètes et d’autres sont aussi bonnes que Sexual Healing parce qu’elles ont été réalisées à la même époque” explique-t-il avant d'ajouter : 'Il y a une chanson. J'ai écouté dix secondes et j'ai eu l'air toute la journée en tête. Les paroles aussi. C'était parfait

