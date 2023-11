Des embryons de souris se sont développés normalement à bord de l’ISS

Le biologiste Teruhiko Wakayama a observé que les premiers stades de développement d’embryons de souris se déroulaient normalement à bord de l’ISS. En 2020 étaient nés des souriceaux normaux issus de sperme ayant été conservé dans l’espace.La Station spatiale internationale (ISS) a eu de nombreux hôtes, des astronautes, bien sûr, mais aussi des animaux, des plantes et des micro-organismes étudiés sous toutes les coutures.

Des biologistes de l’université de Yamanashi, au Japon, voulaient savoir si les cellules embryonnaires au tout début de la grossesse se divisaient normalement et se différenciaient bien en deux types de cellules distincts, certaines à l’origine du fœtus et d’autres à l’origine du placenta. Cette expérience,

laisse penser qu'un embryon, en tout cas celui d'une souris, peut se développer normalement dans l'espace, malgré la microgravité et le haut niveau de radiations.Teruhiko Wakayama, qui a dirigé ce travail, ne cache pas que cette étude participe à la préparation des missions martiennes habitées dans la mesure où "il y a la possibilité d'une grossesse au cours des futurs voyages vers Mars, car c'est un trajet de plus de six mois",

“il y a la possibilité d’une grossesse au cours des futurs voyages vers Mars, car c’est un trajet de plus de six mois”, Qu’ont fait les astronautes dans l’ISS ? En août 2021, ils ont reçu des embryons congelés dans un caisson spécial qui a voyagé à bord de la fusée SpaceX.

Une fois décongelés, ces embryons au stade 2 cellules ont été mis en culture pendant quatre jours, la durée maximale de survie en dehors d'un utérus, d'après le chercheur japonais. Ensuite, les astronautes ont renvoyé sur Terre les embryons qui comptaient alors une centaine de cellules.

Dans une expérience précédente, rappelle l'hebdomadaire scientifique, des rates gravides envoyées dans l'espace dans la seconde partie de leur grossesse avaient donné naissance à des petits avec un poids normal. Une inconnue, et pas des moindres, demeure : un accouchement, ou une mise bas, est-il possible dans des conditions de microgravité ?

