Des 'dizaines' de morts dans un camp à Gaza, l'ONU évoque de possibles 'crimes de guerre'

Le Haut-commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a estimé mercredi soir que ces bombardements pourraient constituer « des crimes de guerre », « compte-tenu du nombre élevé de victimes civiles et de l'ampleur des destructions ».

Abdul Issa Massoud, un habitant du camp âgé de 30 ans, a toutefois assuré qu'il n'y avait « pas de résistance (de combattants du Hamas, ndlr) » dans le camp. « Ils ont frappé un quartier résidentiel plein de jeunes et de personnes âgées ». Israël-Hamas. Nombre de morts, otages, représailles...

Le président américain Joe Biden s'est félicité de cette opération, assurant qu'elle avait été rendue possible grâce au « rôle moteur » des Etats-Unis, avec l'aide notamment du Qatar. La Turquie et l'Iran ont de leur côté appelé à la convocation d'une grande conférence internationale.

L'armée israélienne a par ailleurs annoncé la mort de 332 de ses soldats, dont certains à la frontière libanaise, sous le feu du Hezbollah allié du Hamas. Les blessés ont été les premiers à passer par le poste-frontière de Rafah, avant l'évacuation de binationaux et d'étrangers, dont des Américains, Italiens, des Français, des Australiens et des Autrichiens.'Nous manquons des besoins humains les plus élémentaires (...).

