Des «dizaines» de morts dans un camp à Gaza, l'ONU évoque de possibles «crimes de guerre»

400 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de la guerre, en majorité des civils et la plupart le jour de l'attaque du Hamas, d'une ampleur et d'une violence inédites depuis la création du pays en 1948. L'armée israélienne a par ailleurs annoncé la mort de 332 de ses soldats, dont certains à la frontière libanaise, sous le feu du Hezbollah allié du Hamas. Dans la bande de Gaza, près de 8.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RFI: [En direct] Gaza: les bombardements de Jabaliya «pourraient être des crimes de guerre», estime l'ONUAlors que la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël est entrée jeudi dans son 27e jour, le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, a été bombardé une seconde fois mercredi. Des dizaines de blessés palestiniens et des centaines d'étrangers ont été autorisés à évacuer depuis Gaza vers l'Égypte.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Gaza: « Une guerre qui tue des milliers d’enfants n’a pas de vainqueur » (Comité ONU)« Une guerre qui tue des milliers d’enfants n’a pas de vainqueur », a estimé mercredi le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, qui a dénoncé « les graves violations des droits des enfants » dans la bande de Gaza.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

BFMTV: Bande de Gaza: des dizaines de blessés palestiniens et des étrangers évacuésVIDÉO - Des dizaines de blessés palestiniens et plusieurs groupes de binationaux et d'étrangers ont pu quitter mercredi la bande de Gaza, soumise aux bombardements incessants de l'armée israélienne, une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Guerre Israël-Hamas: des dizaines de blessés palestiniens et des étrangers évacués de GazaDes dizaines de blessés palestiniens et plusieurs groupes de binationaux et d'étrangers ont pu quitter mercredi la bande de Gaza, soumise aux bombardements ince...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Guerre Israël-Hamas: des blessés palestiniens quittent Gaza, des étrangers doivent suivreDes dizaines de blessés palestiniens ont quitté mercredi la bande de Gaza, soumise aux bombardements incessants de l'armée israélienne, pour être hospitalisés e...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

RFI: Interruption totale des communications et des services Internet à GazaPaltel annonce une interruption totale des communications et des services Internet à Gaza.

La source: RFI | Lire la suite ⮕