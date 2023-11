Des 'dizaines' de morts dans un camp à Gaza, l'ONU évoque de possibles 'crimes de guerre'

400 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de la guerre, en majorité des civils et la plupart le jour de l'attaque du Hamas, d'une ampleur et d'une violence inédites depuis la création du pays en 1948. L'armée israélienne a par ailleurs annoncé la mort de 332 de ses soldats, dont certains à la frontière libanaise, sous le feu du Hezbollah allié du Hamas. Dans la bande de Gaza, près de 8.

RFI: [En direct] Gaza: les bombardements de Jabaliya «pourraient être des crimes de guerre», estime l'ONUAlors que la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël est entrée jeudi dans son 27e jour, le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, a été bombardé une seconde fois mercredi. Des dizaines de blessés palestiniens et des centaines d'étrangers ont été autorisés à évacuer depuis Gaza vers l'Égypte.

LEHUFFPOST: Guerre Israël-Hamas : l’ONU condamne fermement les dernières « atrocités » contre les civils à GazaAprès les bombardements israéliens sur le camp de réfugiés de Jabaliya, dans la bande de Gaza, l’ONU déplore une fois de plus les « atrocités » de cette guerre entre le Hamas et Israël.

MEDIAPART: Gaza: « Une guerre qui tue des milliers d’enfants n’a pas de vainqueur » (Comité ONU)« Une guerre qui tue des milliers d’enfants n’a pas de vainqueur », a estimé mercredi le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, qui a dénoncé « les graves violations des droits des enfants » dans la bande de Gaza.

LEHUFFPOST: Halloween 2023 avec des enfants : les conseils des autorités à destination des parentsCostume et maquillage de votre enfant, sécurité sur la route… Voici quelques précautions à prendre avant de vous lancer dans du porte-à-porte ce 31 octobre.

EUROPE1: «Repos Digital» aide les familles à clôturer les comptes des personnes décédées sur les réseaux sociauxChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

LIBE: Bande de Gaza : l’armée israélienne dit combattre des membres du Hamas dans les tunnelsPrès d’un mois après l’attaque terroriste du Hamas sur Israël, l’armée israélienne avance mardi 31 octobre dans la bande de Gaza, au prix de lourds combats et bombardements. Le Croissant-Rouge déplore des frappes près d'un hôpital.

