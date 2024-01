Des dérives homophobes et sexistes dénoncées dans une école catholique à Paris

Un rapport de l’Éducation nationale dénonce des « dérives » homophobes et sexistes dans l’école catholique Stanislas à Paris (VIe).

LP/Jean-Baptiste Quentin « Il y a eu manifestement des manquements au lycée Stanislas, révélés par le rapport », estime la région, qui dit avoir appris son contenu « dans la presse », alors qu’elle a « demandé au ministère des informations dès 2022 » quand Mais « à partir du moment où l’État maintient le contrat d’association » de cet établissement huppé du VIe arrondissement de Paris, « le financement est maintenu », résume l’entourage de la présidente de région (LR) Valérie Pécresse avant le vote, le 31 janvier en commission permanente, d’une première enveloppe de 917 000 euros, la plus importante de la région pour une école privée. Ce montant correspond à 70 % du forfait externat annuel, une subvention obligatoire, calculée en fonction du nombre d’élèves et versée par la région qui a la main sur le second degré. Le solde (30 %) sera versé en juille





Qu'est-ce que le collège-lycée privé Stanislas, où Amélie Oudéa-Castéra scolarise ses enfants?La ministre de l'Éducation nationale a justifié vendredi son choix de scolariser ses enfants dans cet établissement catholique privé pluriséculaire et porteur d'une vision très traditionnelle de la société.

La Croix : Les dérives dans l'éducation catholique à StanislasEntretien avec le directeur de l'établissement sur les mesures prises suite au rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale

