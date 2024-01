Des cours d'empathie dès les prochains jours à l'école. À partir de ce lundi 8 janvier, une expérimentation va se tenir dans quelque 1200 écoles maternelles et élémentaires, selon des informations de BFMTV.com. Objectif: favoriser un rapport apaisé à soi et aux autres, mais aussi permettre d'améliorer la réussite et le climat scolaires.

Fin septembre, lors de la présentation du plan gouvernemental pour lutter contre le harcèlement scolaire, le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé des cours d'empathie intégrés aux programmes scolaires "dès les petites classes". Gabriel Attal avait expliqué vouloir s'inspirer d'autres pays comme le Danemark, "où nous avons constaté que les cas de harcèlement se sont effondrés". 15 et 30 séances d'ici le mois de juin Le locataire de la rue de Grenelle avait alors évoqué des "cours d'empathie, de respect de soi et de l'autre et des compétences psychosociales", avait-il précisé, ajoutant que ces compétences feraient "désormais partie officiellement des savoirs fondamentaux de l'école





BFMTV » / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des cocktails élégants et des secrets au Palm RoyaleL'actrice et mannequin Kaia Gerber participe à une nouvelle série adaptée d'un roman au Palm Royale, le club le plus exclusif au monde. La série rappelle les programmes Succession et The White Lotus et rencontre un grand succès.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Vendée : amputé des quatre membres, Pierre Rabine rêve des Jeux olympiquesAprès avoir perdu ses bras et ses jambes dans un accident de travail, le Yonnais Pierre Rabine passe 20 heures par semaine dans l'eau, en quête d'exploits.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Baisse du nombre de créations d'entreprises en 2023La chambre de commerce et d’industrie confirme une baisse du nombre de créations d’entreprises en 2023, malgré des chiffres exceptionnels. Les micro-entreprises représentent 11% des établissements enregistrés et 60% des immatriculations en 2022. La création au féminin augmente avec 39% des porteurs de projet accompagnés étant des femmes. Des inquiétudes demeurent pour 2024, notamment celle de la transmission.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Envolée des prix, trois nuitées minimum... Les dérives des hôteliers parisiens épinglées à l’approche des JO 2024Selon l’association UFC-Que Choisir, les établissements de la capitale n’hésiteraient pas à afficher des tarifs exorbitants et des conditions de réservations plus que restrictives lors de la compétition prévue cet été.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Retrait de droits pour les étrangers vivant en FranceDes mesures vont avoir des conséquences graves pour les étrangers vivant en France, provoquant le choc, la tristesse et la colère des immigrés et descendants d’immigrés.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Les concours de beauté et la chiropractieLe 5 octobre 1967, une jolie jeune femme se promène dans la roseraie de la Maison-Blanche, en compagnie du président américain Lindon Johnson. Ruth McCarter est l’une des dernières «Posture Queen». Une reine de beauté d’un genre particulier : critère de sélection n°1, une colonne vertébrale parfaitement alignée. Radiographie à l’appui...Depuis les années 1920, des jeunes femmes défilent, en talons aiguilles assortis d’une robe de soirée ou d’un maillot de bain, sous l’œil avisé de juges impartiaux. Elles gagnent une écharpe, des prix, l’attention des journaux, de la télévision et de quelques puissants. Miss France naît en 1920, Miss America en 1921, Miss Europe en 1928... Les concours de beauté deviennent tout ce qu’il y a de plus banal. Et les associations de chiropracteurs se lancent, elles aussi, dans l’élection du dos le plus droit. Objectif: faire connaître leur art, la toute jeune chiropractie

La source: LeFigaro_Sante - 🏆 28. / 63 Lire la suite »