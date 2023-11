Des courges bios vendues par E.Leclerc rappelées partout en France à cause d’un insecticide à risque

alerte, depuis le vendredi 27 octobre 2023, sur des courges vendues par Leclerc. Il s’agit plus précisément des courges Butternut de la marque « Bio Village », disponibles à la pièce dans tous les magasins de l’enseigne. Ces dernières ont fait l’objet d’un rappel dans toute la France car elles peuvent présenter un danger pour la santé des consommateurs.

Les courges concernées ont été commercialisées du 10 au 27 octobre 2023. Les consommateurs ayant acheté ces légumes chez Leclerc peuvent se référer à plusieurs éléments pour savoir s’ils font partie de la procédure de rappel. Il s’agit de ceux« la présence de résidus phytosanitaires »

a été détectée sur les courges. Le produit en question est le chlordane, un polluant organique persistant non autorisé. Très utilisé pour lutter contre les termites, cet insecticide peut « affecter le système immunitaire humain. Il est classé comme un cancérogène humain suspecté (catégorie 2 selon le règlement CLP) ». À grande dose, il est susceptible de provoquer des troubles du système nerveux, du système digestif et des problèmes de foie. headtopics.com

Il est donc recommandé de ne pas consommer ces courges et de les rapporter en magasin afin d’obtenir un remboursement. Celui-ci est possible jusqu’au mercredi 15 novembre 2023, date de la fin de la procédure de rappel.Un rappel national a été lancé ce jeudi 26 octobre 2023 sur les yaourts « Activia Brassé Nature », en raison d’une non-conformité susceptible de provoquer une irritation en cas de consommation.

