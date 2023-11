Des combats de boxe tant attendus enfin organisés grâce à l'Arabie saoudite

Le monde de la boxe en rêve depuis des années. Tyson Fury (et avant lui Deontay Wilder) face à Oleksandr Usyk (et avant lui Anthony Joshua) pour la première unification totale des lourds depuis 1999. Les Russes Artur Beterbiev et Dmitry Bivol pour se disputer les quatre titres majeurs des mi-lourds. Et même Anthony Joshua contre Deontay Wilder si tout va bien.

Entre difficultés à travailler entre promoteurs concurrents, désaccords sur les partages de bourse, obstacles sur la route avec les challengers obligatoires de chaque fédération et autres joyeusetés des coulisses de la boxe, monter ces chocs tant attendus a longtemps ressemblé à une chimère. Mais cette fois, on va y avoir droit. Avec un seul responsable derrière ce cadeau offert aux amoureux du noble art: l’Arabie saoudite. >>Vivez le meilleur de la boxe avec les offres RMC Sport Tyson Fury et Oleksandr Usyk se retrouveront bien dans le ring le 17 février prochain. Pour Artur Beterbiev et Dmitry Bivol, c’est désormais dans les plans pour les prochains moi





