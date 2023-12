Des colis de Noël solidaires pour les personnes en situation de précarité

A motif chaussettes de Noël sur fond doré, maisons en pain d’épices sur fond rouge ou petits sapins et père Noël sur fond argenté, chaque paquet a soigneusement été emballé. Une petite montagne de cadeaux qui ne se trouve ni au pied d’un sapin familial, ni dans une vitrine de Noël, mais dans un coin bien précis du magasin Leroy Merlin de la rue Rambuteau, à Paris. Et sur les étiquettes, pas de prénom mais des profils : « Enfant de 2 ans », ou encore « Fille, taille 36 ».

Pourquoi ? « Ce sont des boîtes de Noël solidaires, on en reçoit plein : chaque jour, l’espace dédié à la collecte se remplit », se réjouit un vendeur de l’enseigne.Alors que Noël approche et que beaucoup attendent avec impatience le réveillon, pour les personnes en situation d’isolement et de grande précarité, la période peut être un moment plus difficile. Pour leur apporter un peu de réconfort, chacun peut donc, s’il le souhaite, devenir un lutin en préparant des colis de Noël solidaire





