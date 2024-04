Des chèvres lâchées dans la Trouée d'Arenberg pour désherber le secteur pavé de Paris-Roubaix

Avant celui du World Tour, dans désormais cinq jours, c’est le premier peloton à pénétrer dans la Trouée d’Arenberg. Alors que l’édition 2024 de Paris-Roubaix se tient ce dimanche 7 avril, des chèvres ont été lâchées ce mardi dans le mythique secteur pavé de l’Enfer du Nord. Comme en 2023, leur objectif est de désherber cette portion de 2.300 mètres.

Haut-lieu de Paris-Roubaix, dont elle est le symbole international depuis 1968, la Trouée d'Arenberg est en effet un site classé, strictement protégé et interdit aux véhicules. "On s'était rendus compte pendant la période du Covid, où la section n'avait pas été utilisée pendant plus de deux ans, que la nature reprenait rapidement le dessus. C'était devenu presque une prairie", soulignait l’année dernière Thierry Gouvenou, directeur de la course. Une solution plus écologique Après la crise sanitaire, les organisateurs ont constaté que l'herbe repoussait entre les quelques 27

