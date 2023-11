Des chercheurs développent une nouvelle méthode thérapeutique pour la maladie de Parkinson

Selon un communiqué de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), des chercheurs sont parvenus à développer une nouvelle méthode thérapeutique pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un stade avancé. Cette méthode vise la zone du cerveau responsable de l’activation des muscles des jambes pendant la marche. Les chercheurs espèrent ainsi pallier les troubles de la marche invalidants qui résistent souvent aux traitements actuellement disponibles.

ACTUFR: De Dakar à Bordeaux, Alassane Dieye, ce grand romantique des montres et des pendules vintageDepuis une vingtaine d'années, Alassane Dieye tient une boutique d'horlogerie à Bordeaux. Originaire de Dakar et amoureux des montres, il est apprécié par sa clientèle.

20MİNUTES: Diffusion d'images insoutenables à l'Assemblée nationaleUne vidéo des massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien sera projetée mardi après-midi dans une salle du Palais Bourbon. Ce film, d’environ trois quarts d’heure, a été réalisé par les autorités israéliennes à partir d’extraits des caméras et de téléphones des commandos du 7 octobre, tués ou faits prisonniers, et d’images captées par des victimes et des secouristes. On y voit des tueries de civils, des cadavres décapités et des corps d’enfants brûlés, selon le récit des journalistes de Libération qui ont assisté à l’une des projections pour la presse.

LADEPECHEDUMİDİ: Flavien Pillet est passé du CNRS au maraîchage bio dans le GaillacoisDe la recherche en biochimie au maraîchage sans chimie, le pas est grand: Flavien Pillet l’a franchi. Il est heureux dans sa vie en bio à Fayssac.

LAPROVENCE: La Cpme sud Paca organise la finale de la 4e édition des Trophées des entrepreneurs positifsL'évènement se déroule jeudi à la Friche la Belle de mai, à Marseille

BFMTV: Inondations: des agriculteurs bloquent le trafic à Calais pour réclamer une meilleure évacuation des eauxLes agriculteurs se sont réunis ce 13 novembre pour interpeller l'État en raison des dégâts causés par les inondations. Ils demandent des travaux, notamment pour que l'eau soit évacuée plus vite.

VANİTYFAİRFR: Marie-Laure de Noailles, icône mondaine des arts et des lettresNée dans le Paris mondain de la Belle Époque, la généreuse et visionnaire mécène Marie-Laure de Noailles a consacré sa vie à soutenir la création contemporaine. Mais elle aussi a peint et écrit. Son roman, «La Chambre des écureuils», rédigé en 1946, publié en 1955, vient d’être réédité par les éditions Seghers.

