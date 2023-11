Des chars israéliens à la lisière de Gaza-ville, principal axe routier coupé (témoins)

Tirez votre information d’une source de confianceSi le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c’est parce qu’il porte une question morale universelle : celle de l’égalité des droits. Que la légitimité internationale d’Israël s’accompagne de la négation des droits des Palestiniens n’a cessé de précipiter ce sommeil de la raison qui engendre des monstres.

Inquiétude des familles des otages retenus par le Hamas dans la bande de GazaLes familles des otages, en majorité israéliens, retenus par le Hamas dans la bande de Gaza ont exprimé samedi leur « inquiétude » et exigé du gouvernement des explications après les opérations militaires dans le territoire palestinien.

Des centaines de bâtiments détruits et des milliers de logements endommagés à GazaLes bombardements israéliens ont causé d'importants dégâts à Gaza, détruisant des centaines d'immeubles et de maisons, et endommageant des milliers d'autres logements. Les zones autour des hôpitaux et du camp de réfugiés de Chati ont été particulièrement touchées. Les habitants décrivent la situation comme pire qu'un tremblement de terre et accusent Israël de cibler les civils.

Des chars israéliens coupent une route à la lisière de Gaza-villeDes témoins ont signalé l'entrée de chars israéliens dans un quartier à la lisière de Gaza-ville, coupant ainsi le principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Les chars ont été repérés dans le quartier al-Zeitoun et tirent sur tout véhicule circulant sur la route de Salahedine.

Des chars israéliens aperçus dans un quartier de la ville de GazaVIDÉO - Depuis le 7 octobre dernier, le Hamas et Tsahal se bombardent mutuellement avec des roquettes. L'armée israélienne a décidé de lancer une attaque terrestre pour 'éradiquer' le Hamas.