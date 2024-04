Des chansons inédites de Marvin Gaye retrouvées en Belgique

Des chansons inédites de Marvin Gaye auraient été retrouvées en Belgique, à Ostende, où le chanteur américain s'était réfugié au début des années 1980 pour enregistrer son classique Sexual Healing, rapporte la BBC. Alex Trappeniers, avocat de la famille de Charles Dumolin, musicien belge qui a accueilli l'artiste américain pendant dix-huit mois dans cette ville balnéaire, assure avoir en sa possession "30 bandes" contenant "66 démos de nouvelles chansons".

"Certaines d'entre elles sont complètes et d'autres sont aussi bonnes que Sexual Healing parce qu'elles ont été réalisées à la même époque", s'est enthousiasmé auprès du média britannique Alex Trappeniers. "Il y a une chanson. J'ai écouté dix secondes et j'ai eu l'air toute la journée en tête. Les paroles aussi. C'était parfait", a-t-il ajouté en précisant vouloir "partager la musique de Marvin avec le monde entier"

