Des boîtes d'Amlodipine, un médicament contre l'hypertension artérielle, rappelées par l'ANSM

Vous avez des boîtes d’Amlodipine chez vous ? Regardez bien le numéro du lot. L'ANSM a lancé, ce vendredi 27 octobre 2023, un rappel de ce médicament à destination des patients, pharmacies et établissements de santé.

C’est un médicament utilisé en cas d'hypertension artérielle et dans le traitement préventif des crises d'angine de poitrine, « notamment en cas d'angor de Prinzmetal (spasme d’une artère coronaire) », explique l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

« Des plaquettes d’Amlodipine EG 5 mg ont été empaquetées dans des boîtes d’Amlodipine EG 10 mg », explique l'ANSM. Une erreur survenue lors du conditionnement du lot A53014, signalée par le laboratoire EG Labo. C’est ainsi l’ensemble des boîtes des lots A53014 d’Amlodipine EG 5 et 10 mg qui est rappelé. headtopics.com

Les médicaments et les lots concernés par ce rappel sont les suivants : Amlodipine EG 5 mg, gélule – boîte de 30, lot A53014 (date de péremption : 02/2028) et Amlodipine EG 10 mg, gélule – boîte de 30, lot A53014 (date de péremption : 02/2028). Ils ont été distribués à partir du 21 juin 2023.

Si vous ressentez des symptômes évocateurs d’une hypertension, tels que des maux de tête, de l'essoufflement, des étourdissements, etc, consultez votre médecin.

